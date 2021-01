per Mail teilen

Als Weihnachtsmänner verkleidete Motorradfahrer haben im Dezember bei ihrer Spendenfahrt durch die Pfalz mehr Geld gesammelt als in den Vorjahren. Das teilten die Organisatoren der „Harley Davidson riding Santas“ mit. Die Spendenaktion habe dieses Mal rund 78.000 Euro für das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen gebracht. Die Biker besuchen jährlich am Nikolaustag unter anderem Kindergärten, Schulen und Altenheime.