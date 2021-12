Harley-Santas in der Südpfalz unterwegs

In der Südpfalz sind am Montag wieder Weihnachtsmänner auf Motorrädern für den guten Zweck unterwegs. Nach eigenen Angaben soll die Spenden-Tour der sogenannten "Harley Davidson Riding Santas" unter Coronabestimmungen wie geplant stattfinden. Die Gruppe wird von Germersheim bis nach Speyer fahren. Dabei sind die 38 Männer und Frauen auf ihren Motorrädern als Weihnachtsmänner verkleidet. In den Ortschaften wollen sie Schulen, Kindergärten und Altenheime besuchen. Dort gibt es für die Kinder und Senioren über 2.000 kleine Geschenke. Das Ganze soll aus Coronaschutzgründen ohne direkten Kontakt stattfinden. Um Menschenansammlungen zu verhindern, bleiben die Stopps geheim. Außerdem haben alle Fahrer und Mitfahrer den Status 2G plus. Mit der Motorrad-Aktion will die Gruppe auf die Arbeit im Kinderhospiz aufmerksam machen. Bereits vor der Nikolaus-Aktion konnten sie so für das Kinderhospiz in Dudenhofen über 10.000 Euro sammeln.