Die Hardenburg bei Bad Dürkheim ist vom Naturschutzbund Rheinland-Pfalz (NABU) für seinen Fledermausschutz ausgezeichnet worden. In der Burg leben 13 Fledermausarten.

Die Naturschützer loben die Vorbildfunktion der Hardenburg: Hier gingen Denkmal-und Naturschutz Hand in Hand. Die Auszeichnung beinhaltet neben der Urkunde eine Plakette, die künftig an der Fassade der Hardenburg angebracht wird. In der Hardenburg leben nach NABU-Angaben 13 von 22 verschiedenen Fledermausarten in Rheinland-Pfalz, auf die etwa bei Baumaßnahmen Rücksicht genommen wird.

Projekt "Fledermäuse willkommen"

Der Preis für die Hardenburg wurde im Rahmen des Projekts "Fledermäuse willkommen" übergeben. Das Umweltministerium fördert das Projekt mit 335.000 Euro. In der Hardenburg überwintern neun Fledermausarten laut NABU, darunter die seltene Zweifarbfledermaus, sowie die vom Aussterben bedrohte Mopsfledermaus und das stark gefährdete Große Mausohr.

Auch die Burg wurde fledermaussicher gemacht: Die Gitter an den Fenstern im Kellergewölbe dienen eigentlich dazu, im Winter die Ruhe der Fledermäuse zu schützen. Allerdings würden die Gitter immer wieder zerstört. Das sei schlecht für die Tiere: "Eine Störung der Winterruhe, kann sich schnell zu einer lebensbedrohlichen Situation für die Fledermäuse entwickeln", sagt Fiona Brurein, Mitarbeiterin im NABU-Projekt "Fledermäuse Willkommen!" laut einer Mitteilung. "Häufig reichen die Reserven der Fledermäuse dann nicht mehr aus, um den Winter in Ruhe bis zum nächsten Frühling zu überstehen."

Hintergrund

Der NABU Rheinland-Pfalz zeichnet Personen aus, die sich für den Fledermausschutz einsetzen, in dem sie bestehende Quartiere erhalten oder neue anbieten. Die Aktion wird vom Umweltministerium Rheinland-Pfalz im Rahmen der "Aktion Grün" gefördert.