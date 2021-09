Hans-Purrmann-Preis verliehen

Der große Hans-Purrmann-Preis der Stadt Speyer geht an Jan Paul Evers. Die Jury vergab den mit 20.000 Euro dotierten Preis an den 39-Jährigen Fotokünstler aus Köln. Zwei jeweils mit 6.000 Euro dotierte Förderpreise gehen an die Malerin Alina Grasmann und an den Konzeptionskünstler Philipp Valenta. Die feierliche Übergabe erfolgt heute Nachmittag im historischen Ratssaal in Speyer. Die Arbeiten aller nominierten Künstler sind im Kulturhof bis Ende Oktober zu sehen. Der Preis ist nach dem Speyerer Maler Hans Purrmann benannt.