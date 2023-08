Geschäftsmann in der Pfalz: Handys geklaut statt sie zu reparieren

per Mail teilen

Die Polizei ermittelt gegen einen ehemaligen Geschäftsbesitzer aus Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) wegen Unterschlagung. Der Mann soll Multimediageräte zur Reparatur angenommen, aber nicht mehr zurückgegeben haben.

Bisher sind zwei Anzeigen bei der Polizei in Frankenthal eingegangen, sagte ein Sprecher dem SWR. Die ehemaligen Kunden hatten ihre Handys und ein Laptop bei dem Multimediageschäft abgegeben, um sie reparieren zu lassen. Doch eine Rückgabe der reparierten Geräte erfolgte nicht.

Polizei Frankenthal sucht weitere betrogene Kunden

Die Polizei sucht nun noch weitere Geschädigte. Alle, die ihr Handy, Laptop, E-Pad oder andere Multimediageräte zwischen Anfang Januar bis Ende April in das Reparaturgeschäft in Bobenheim-Roxheim gebracht und nicht zurückbekommen haben, können sich bei der Polizei in Frankenthal melden.

Multimedia-Repararturladen inzwischen geschlossen

Der Geschäftsbesitzer sei der Polizei bekannt, so der Sprecher. Ob die Bestohlenen ihre Geräte aber nochmal zurückbekommen, ist unklar. Laut Polizei ist der Laden "Im Südring 2" in Bobenheim-Roxheim seit Anfang Mai geschlossen.