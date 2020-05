Der Trainer der Eulen Ludwigshafen, Benjamin Matschke, hat sich in einem Zeitungsinterview für Geisterspiele in der Handball-Bundesliga ausgesprochen. Matschke sagte, die Liga benötige Aufmerksamkeit und Präsenz in den Medien und das sei durch Geisterspiele zu Beginn der neuen Saison möglich. Man müsse schauen, ob sich solche Spiele im Profi-Fußball und Basketball bewähren. Allerdings gibt es noch keinen Termin für den Start der neuen Saison in der Handball-Bundesliga.