In der zweiten Handball-Bundesliga sind die Eulen Ludwigshafen am Mittwochabend beim ThSV Eisenach zu Gast. Die Gastgeber liegen auf Platz 16, die Pfälzer aktuell auf Rang 10. Die Eulen wollen ihre Serie mit sechs Spielen ohne Niederlage fortsetzen. Anwurf in Eisenach ist um 20 Uhr.