Handball: Eulen Ludwigshafen kämpfen um Klassenerhalt

Die Eulen Ludwigshafen kämpfen am Dienstagabend weiter um den Klassenerhalt in der Zweiten Handball-Bundesliga. Nach sieben Niederlagen in Folge wollen die Pfälzer gegen den Dessau-Rosslauer HV ihren Negativtrend stoppen. Es ist das vorletzte Heimspiel der Eulen in der Ludwigshafener Eberthalle und das erste Spiel für den neuen Trainer Michael Abt. Er hatte den Posten erst vor einer Woche übernommen. Als Extra-Motivation für das Team hat der Verein seine Anhänger aufgerufen im rotem T-Shirt oder Oberteil oder in einem FCK-Trikot zum Spiel zu kommen. Und dafür gibt es für jeden ein Freigetränk. Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck hat angekündigt, vor der wichtigen Partie eine kurze Ansprache zu halten. Das letzte Heimspiel steht bereits am Freitag gegen HC Empor Rostock an.