Eulen-Handballspieler zeitweise wieder im EM-Einsatz

Nach seinem überraschenden Kurzeinsatz bei der Handball-EM gestern wird Hendrik Wagner im letzten Spiel des DHB-Teams am Dienstag gegen Russland voraussichtlich nicht zum Einsatz kommen. Der Spieler der Eulen Ludwigshafen wurde nach seiner überstandenen Coronainfektion bei der Niederlage gegen Schweden am Sonntag eingewechselt und erzielte ein Tor. Wegen Atemnot musste er kurz danach wieder ausgewechselt werden. Nach Vereinsangaben fühlt sich Hendrik Wagner zwar gut, entscheiden müsse jedoch der Bundestrainer. Nach einem positiven PCR-Test hatte er vergangene Woche in Quarantäne verbringen müssen.