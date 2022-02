In der 2. Handball-Bundesliga ist das Auswärtsspiel der Eulen Ludwigshafen am Samstag abgesagt worden. Nach Angaben des Eulen-Pressesprechers gibt es beim Gegner, TV Hüttenberg, mehrere Corona-Fälle. Einen neuen Termin gibt es demnach noch nicht. Dagegen sind zwei Nachholspiele der Eulen aus der Hinrunde inzwischen terminiert: am 9. März (19 Uhr) bei der SG BBM Bietigheim und am 27. April (19 Uhr) beim TSV Bayer Dormagen.