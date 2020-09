per Mail teilen

Der Trainer des Handball-Bundesligisten Eulen Ludwigshafen Ben Matschke wechselt im nächsten Jahr zum Ligakonkurrenten HSG Wetzlar. Nach Angaben der HSG nimmt Matschke seine neue Tätigkeit ab 1. Juli 2021 in Hessen auf. Er habe einen Vertrag für zwei Jahre in Wetzlar unterzeichnet. Der 38-jährige hatte am vergangenen Freitag angekündigt, nach der neuen Saison als Coach bei den Eulen aufzuhören.