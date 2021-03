Der kleine Wahdatullah wird in Afghanistan nach einem Bombenangriff schwer verletzt. Tausende Kilometer entfernt, in Ludwigshafen, beschließen Ärzte der BG Klinik, ihm zu helfen. Sie operieren das Kind elf Stunden lang - ohne Honorar.

Der heute neunjährige Wahdatullah gerät nach einem Bombenangriff im Frühjahr 2019 in seinem Heimatdorf in Afghanistan mit seiner rechten Hand an ein freigelegtes Starkstromkabel. Der Strom fließt durch seinen ganzen Körper, Wahdatullah erleidet überall Verbrennungen. Am schlimmsten trifft es aber seine Hand.

Durch ein Starkstromkabel ist Wahdatullahs Arm zerstört. Die Hand hängt ohne Schiene schlaff herunter. BG Klinik Ludwigshafen

Auch sein Arm ist komplett zerstört: Die Nerven sind versengt, die Knochen kaputt, Wahdatullah hat kein Gefühl mehr in der Hand und kann sie auch nicht mehr bewegen. Die Hand hängt nur noch an einem Hautschlauch. Eine lebensgefährliche Situation.

"Die Hand hätte jederzeit abreißen können. Es bestand die Gefahr lebensgefährlicher Blutungen." Prof. Dr. Leila Harhaus, Leitende Oberärztin

In Afghanistan wird Wahdatullah mehrfach operiert, doch die Hand können die Ärzte dort nicht retten. Sie wollen die Hand des kleinen Jungen amputieren.

Hochkomplexe elfstündige Operation mit zwei OP-Teams

Doch der Junge hat Glück: Die Hilfsorganisation "Friedensdorf International" wird auf den Jungen aufmerksam und fliegt Wahdatullah nach Deutschland. Seit mehr als 50 Jahren holt die Organisation verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten heraus, um sie hier behandeln zu lassen.

Aber beim kleinen Wahdatullah gibt es auch in Deutschland große Probleme, eine Klinik zu finden, die ihn operieren kann. Auch ein deutsches Krankenhaus empfiehlt eine Amputation, aber das möchten Wahdatullah und die Hilfsorganisation unbedingt vermeiden. Mehr als ein Jahr verbringt der Neunjährige im Friedensdorf im nordrhein-westfälischen Oberhausen und wartet. Er sieht, wie alle anderen Kinder um ihn herum nach ihren Operationen wieder nach Hause dürfen.

Ärzte der BG Unfallklinik Ludwigshafen retten die Hand des afghanischen Jungen Wahdatullah nach einem Stromschlag. Die OP glückt: Wahdatullah kann die Hand wieder benutzen. BG Klinik Ludwigshafen

Lionsclub Deidesheim hilft

Dann hilft der Zufall weiter: Der Lionsclub Deidesheim erfährt von Wahdatullahs Schicksal und will helfen. Mitglieder kontaktierten im Spätsommer 2020 Prof. Dr. Leila Harhaus - die stellvertretende Direktorin der Hand-, Plastischen- und Rekonstruktiven Chirurgie an der BG Klinik Ludwigshafen. Die Unfallklinik in Ludwigshafen-Oggersheim ist spezialisiert auf komplexere Eingriffe.

Das Krankenhaus schaut sich den kleinen Patienten genau an und stimmt einer Hand-Operation zu: Zwei OP-Teams mit erfahrenen Mikro- und Handchirurgen operieren schließlich im November Wahdatullahs Hand - 11 Stunden dauert der Eingriff. Wir haben Prof. Dr. Harhaus per Videoschalte gefragt, wie das ablief:

Es ist eine schwere Operation: Die OP-Teams entnehmen Knochen mitsamt Blutgefäßen aus Wahdatullahs Unterschenkel und setzen diese in den Arm ein. Das sei eine "sehr feine und aufwändige Arbeit", sagt Dr. Leila Harhaus. Außerdem transplantieren die Ärzte und Ärztinnen Nerven und Sehnen.

Die Ärzte unter der Leitung von Dr. Leila Harhaus haben dem kleinen Wahdatullah Knochen, Gefäße und Nerven aus dem Unterschenkel entnommen. BG Klinik Ludwigshafen

"Wir sind dankbar, dass das so funktioniert hat!" Prof. Dr. Leila Harhaus, Leitende Oberärztin

Wahdatullah ist glücklich, dass seine Hand wieder funktioniert

Die Operation des kleinen Jungen in Ludwigshafen glückt, Wahdatullah hat wieder Gefühl in der Hand und kann sie bewegen. Als er aufwacht, kann er es kaum fassen. Rund drei Wochen verbringt der Neunjährige im Krankenhaus, es gibt keine Komplikationen. Auch die Knochen sind gut verheilt. Und wie reagierte Wahdatullah? "Er war glücklich, er hat gestrahlt. Er war wirklich unser Sonnenschein auf der Station", sagt Harhaus.

Das OP-Personal verzichtet komplett auf Honorar

Damit die komplizierte OP nicht zu viel kostet, haben alle Operateure und Operateurinnen auf das Honorar verzichtet. Auch die Unfallklinik berechnet nur die Kosten für Materialien und die Tage, die Wahdatullah nach dem Eingriff im Krankenhaus bleiben muss. Die Restsumme von rund 12.000 Euro übernimmt der Lionsclub Deidesheim. Alle sind glücklich, dass die komplizierte OP so gut gelaufen ist.

"Das ist immer wieder schön zu sehen, diese Ungläubigkeit in seinem Gesicht, dass die Hand wieder funktioniert." Prof. Dr. Leila Harhaus, Leitende Oberärztin

Happy End für Wahdatullah

Seit Mitte Februar ist Wahdatullah wieder zurück bei seiner Familie in Afghanistan. Die hat der Ärztin ein Foto geschickt, auf dem Wahdatullah mit seinem Vater zu sehen ist. Wenn die Chirurgin das Foto betrachtet, freut sie sich: "Das hat er alles ganz toll gemacht, der kleine Mann."