Unbekannte Täter haben in Bad Dürkheim-Seebach mehrere Halteverbotsschilder gestohlen. Sie standen laut Polizei an einer Baustelle in der Hammelstalstraße. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise. Gestohlen wurden die Schilder zwischen Mittwochnachmittag und Freitagfrüh.