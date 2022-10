So feiert die Pfalz Halloween

Am Montag gibt es zahlreiche Halloween-Partys und Events in der Pfalz. Der Landauer Zoo organisiert beispielsweise am Montagnachmittag ein Herbstfest für Familien.

Ab 15 Uhr startet das Event im Landauer Zoo mit Kürbisschnitzen, Stockbrotbacken und verschiedenen Rundgängen zu "kuscheligen", aber auch vermeintlich gruseligen Tieren. Abends wird ein Lagerfeuer entzündet und dazu leuchten die geschnitzten Kürbisse. Es gelten die regulären Zoo-Eintrittspreise.

picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Thomas Warnack

Spinnen basteln im Pfalzmuseum

An Halloween können Kinder im Pfalzmuseum in Bad Dürkheim Spinnen und Fledermäuse basteln. Und wer eine Spinne mitbringt, also auch lebendige - der kann sie von der Zoologin des Museums bestimmen lassen. Außerdem gibt es bis 16 Uhr gruselige Geschichten im Raritätenkabinett zwischen ausgestopftem Eisbär und Elch. Kinder, die verkleidet kommen, müssen an Halloween keinen Eintritt zahlen.

Halloween in Waldsee

In Waldsee im Rhein-Pfalz-Kreis startet eine Party in der Sommerfesthalle für Kinder bereits am Nachmittag ab 16 Uhr. Der Eintritt für Kinder und ihre Begleitungen ist frei. Am Abend folgt darauf um 20 Uhr die Halloween-Party für Erwachsene. Bei diesem Event tritt nach Angaben des Veranstalters eine Live-Band auf. Der Eintritt beträgt 18 Euro an der Abendkasse.

Gruseln im Kletterpark Kandel

Beim Halloween-Nachtklettern in Kandel wird der Kletterwald laut Veranstalter "maximal gruselig geschmückt und beleuchtet sein". Die Besucher können natürlich auch zu diesem Event verkleidet kommen. Der Eintritt liegt für Erwachsene bei 28 Euro.