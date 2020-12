Viele Städte und Gemeinden in der Pfalz bereiten die Öffnung ihrer Hallenbäder vor. Allerdings stehen die Eröffnungstermine einiger Bäder noch gar nicht fest. Der Badepark in Haßloch plant das Freibad am 13. September zu schließen. Der Betreiber hält sich allerdings die Möglichkeit vor, zu verlängern, sollte der Sommer noch einmal zurückkommen, um dann eine Woche später in die Halle zu wechseln. Im LaOla in Landau steht der Termin. Schon am kommenden Mittwoch öffnet das Hallenbad wieder, wenn auch unter Einschränkungen. So wird die Sauna wegen Corona vorerst nicht nutzbar sein. Das Cabriobad Leiningerland in Grünstadt ist eines der wenigen Bäder in der Region, in denen mit Maskenpflicht auf den Fluren und Abstandsregeln wieder sauniert werden darf. Bei den beiden Ludwigshafener Hallenbädern herrscht noch Unklarheit. Voraussichtlich erst nächste Woche will sich die Stadt auf einen Öffnungstermin festlegen.