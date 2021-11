Das Hallenbad Süd in Ludwigshafen ist ab kommenden Montag wieder für Badegäste geöffnet. Das in den 1970ern erbaute Schwimmbad wird seit Anfang Mai umfangreich saniert. Für rund 2 Millionen Euro wurden unter anderem neue Bodenfließen verlegt und die Glas-Fassade erneuert. Die neuen Fenster sollen dafür sorgen, dass sich das Schwimmbad in Zukunft bei Sonneneinstrahlung nicht mehr so stark aufheizt.