"Grüne Papageien" in Ludwigshafen-Friesenheim

Im Ludwigshafen-Friesenheim werden Schwärme von Halsbandsittichen für die Anwohner zur Plage. Man kennt sie in der Region auch als grüne Papageien. Sie zerstören Hauswände und verschmutzen die Straße.

Hunderte, vielleicht sogar tausende grüne Sittiche fliegen bei Sonnenuntergang ihre Schlafplätze in den Bäumen an und flitzen dabei in schnellem Flug laut schreiend die Brunckstraße in Ludwigshafen-Friesenheim auf und ab. Anwohner wie Antonino Nocera sind genervt.

Laute Balzrufe oder Kampfgeschrei der Sittiche

Schon morgens, sagte Nocera dem SWR, sei der Lärm kaum zu ertragen, wenn die Sittiche ab 5:30 Uhr Lärm machten. So geht es derzeit vielen Friesenheimern. Nicht nur das Gekreische nerve, klagte Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD). Die Sittiche würden mit ihren Schnäbeln die Fassaden von Häusern zerhacken, um dort Nisthöhlen zu bauen.

Schäden durch Halsbandsittiche auch an der Friedrich-Ebert-Halle

Besonders an der Eberthalle, so Henkel, habe es große Schäden gegeben, die gerade erst aufwändig und teuer repariert worden seien. Ein Drahtgeflecht solle die Vögel zusätzlich abhalten.

Ein Baum voller Papageien – auch das gehört mittlerweile zur Tierwelt in Rheinland-Pfalz. SWR

Kot der Sittiche auf Autos, Ampeln, Gehwegen

Außerdem liege überall der Kot der Vögel herum. Vor allem auf Autos, die unter den Bäumen parken, in denen die Sittiche schlafen. Auch die Fußgängerampel an der Haltestelle Friesenheim-Ost hat es erwischt. Laut Anwohner Antonino Nocera sieht es bis zu fünf oder sechs Meter um die Ampel herum schlimm aus. Selbst auf dem Ampeldrücker sei Kot.



Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) zeigt die Verschmutzung durch Kot auf der Straße. SWR

"Es ist auf gut deutsch: 'total verschissen'."

Vertreiben der Vögel kaum möglich

Es gebe keine Möglichkeit, die Halsbandsittiche zu vertreiben, bedauerte Ortsvorsteher Günther Henkel. Die Ludwigshafener Population werde immer größer. Das liege an den milden Wintern.

Grüne Papageien breiten sich seit den 70ern am Rhein aus

Ursprünglich lebten die Halsbandsittiche mit den großen roten Schnäbeln in Afrika und Asien. Seit 1970 breiten sich die kleinen Papageien aber auch am Rhein aus. Erst waren sie in Köln, jetzt sind sie flussaufwärts schon bis nach Speyer vorgedrungen. Die Population entstand vermutlich durch Vögel, die aus Vogelkäfigen ausgebrochen waren. In Ludwigshafen-Friesenheim haben sich die Vögel in den letzten Jahren so stark vermehrt, dass sich immer mehr Bürger belästigt fühlen.