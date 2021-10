Hagenbach: Rheinschiff hängt weiter fest – 90 Menschen an Bord

Der Bergungsversuch des Rheinschiffes bei Hagenbach in der Südpfalz ist am Montag erfolglos geblieben. Das Fahrgastkabinenschiff hatte sich in der Nacht davor festgefahren.

Wie die Wasserschutzpolizei Germersheim mitteilt, ist es nicht gelungen, das auf Grund gelaufene Passagierschiff mit 90 Gästen an Bord freizuschleppen. Jetzt soll ein weiteres Bergungsschiff angefordert werden, um das Fahrgastschiff dann mit zwei Schiffen freischleppen zu können. Diese Versuche sollen am Dienstag stattfinden. Das Fahrgastschiff hatte sich in der Nacht von Sonntag auf Montag am Grund festgefahren. Nicht das erste Mal in diesem Monat Erst in der vergangenen Woche war an der gleichen Stelle ein Tankschiff im Nebel auf Grund gelaufen. Weil der Rheinpegel derzeit sinkt, konnte sich das mit Heizöl beladene Schiff nicht allein wieder aufrichten, berichtete das Schifffahrtsamt. Deshalb war zunächst ein weiteres Tankschiff nötig, um das geladene Öl teilweise umzufüllen. Zur Bergung brauchte es dann noch ein sogenanntes "Halteschiff", das verhindert hat, dass der festsitzende Tanker weiter im Kiesbett einsinkt. Mit dessen Hilfe wurde das gestrandete Tankschiff wieder aufgerichtet. Hagenbach Öl wurde umgeladen Gestrandetes Tankschiff bei Hagenbach wieder frei Das Tankschiff, das sich am Sonntag bei Hagenbach im Rhein festgefahren hat, ist inzwischen wieder fahrtüchtig. Es war am Sonntag durch Nebel und schlechte Sicht auf Grund gelaufen. mehr... 16:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz

Sendung am Mo. , 25.10.2021 18:00 Uhr, Am Abend, SWR4