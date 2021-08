Die Winzer in der Pfalz hoffen in den nächsten 3-4 Wochen bis zum Start der Weinlese auf stabiles Sommerwetter. Laut Weinbauexperten gab es bisher zu wenig Sonne. Der Zustand der Weinberge sei trotz der vielen Regenfälle relativ gut, sagte Weinbauexperte Jürgen Oberhofer vom DLR in Neustadt dem SWR. Am Sonntag habe es allerdings entlang der Weinstraße verbreitet Hagel gegeben, die Schäden seien aber nicht dramatisch. Jetzt sei trockenes Wetter wichtig, damit die vom Hagel geschädigten Weinbeeren nicht verfaulen, sondern eintrocknen und abfallen. Nach Angaben des Vereins zur Hagelabwehr Vorder- und Südpfalz waren am Sonntag zwei Hagelflieger im Einsatz. Noch unsicher ist, ob die Kirschessigfliege dieses Jahr für den Weinbau gefährlich werden könnte, so Weinexperte Jürgen Oberhofer. Die weitere Entwicklung werde in den nächsten Wochen genau beobachtet.