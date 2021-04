per Mail teilen

Das Landgericht Landau hat vier Männer zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, weil sie zwei Geldautomaten in die Luft gesprengt hatten. Die beiden Haupttäter wurden nach Angaben des Gerichts zu vier, beziehungsweise viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Sie wurden für schuldig befunden, im vergangenen Sommer einen Geldautomaten in Rohrbach (Kreis Südliche Weinstraße) gesprengt zu haben, allerdings ohne etwas zu erbeuten. Außerdem hatten sie zusammen mit zwei Komplizen versucht, im rheinhessischen Mommenheim einen Geldautomaten zu sprengen. Dabei wurden die Männer festgenommen. Laut Gericht waren die beiden Komplizen nur an der Vorbereitung der zweiten Tat beteiligt. Sie erhielten Haftstrafen von zwei Jahren, beziehungsweise zwei Jahren und drei Monaten.