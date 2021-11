26-jähriger Einbrecher aus Speyer muss drei Jahre ins Gefängnis

Ein 26-Jähriger muss für eine ungewöhnliche Einbruchserie für drei Jahre ins Gefängnis. Das Amtsgericht Speyer sah es als erwiesen an, dass der Mann als Tatwerkzeug Gullydeckel verwendete.

imago images shotshop

Etwa 40 Kilogramm wiegt ein Gullydeckel. Landet so ein Deckel in einer Scheibe, ist von der in der Regel nicht mehr viel übrig. Das war die bevorzugte und ungewöhnliche Einbruchsmethode, die ein 26-jähriger Angeklagter nach Überzeugung der Richter am Amtsgericht Speyer verwendet hat. Einmal soll der Mann das Schaufenster auch zerstört haben, indem er mit seinem Auto rückwärts in die Scheibe gefahren ist.

Einbrüche auch in Grünstadt, Frankenthal und Bad Dürkheim

Die Einbruchserie hatte Anfang des Jahres die Region in Atem gehalten. In Speyer, Limburgerhof, Grünstadt, Frankenthal und Bad Dürkheim sowie in Hockenheim und Lorsch wurden Schaufensterscheiben von Geschäften eingeschlagen und elektronische Geräte gestohlen. Neben elektronischen Kleingeräten wie Handys und Tablets waren auch größere Geräte wie Heimkinoanlagen und Musikboxen dabei.

Entschädigung für die Bestohlenen

Der 26-Jährige muss drei Jahre ins Gefängnis und soll zusätzlich noch 24.000 Euro zahlen. Das ist in etwa die Summe, die nach Angaben des Gerichts der Höhe des Schadens entspricht und unter den Geschädigten aufgeteilt werden soll.

Kein mildes Urteil gegen Geständnis

Vor Gericht schwieg der 26-jährige zunächst. Am ersten Verhandlungstag kam es im Oktober zu einem Rechtsgespräch von Richtern, Staatsanwalt und Verteidiger. Eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten bei einem Geständnis stand im Raum – doch der Verteidiger lehnte laut Gericht diesen "Deal" ab. Bei der anschließenden Gerichtsverhandlung konnte keiner der zahlreichen Zeugen den Angeklagten einwandfrei identifizieren.

Prozess nach Indizien und Spurenlage

Die Ermittler hatten allerdings viele Indizien zusammengetragen. Videoaufnahmen an Tatorten, DNA-Spuren, ein Blitzerfoto vom Fluchtauto und sogar ein Peilsender am Fahrzeug spielen dabei eine Rolle. Außerdem wurden Handys aus der Diebesbeute bei einer Durchsuchung sichergestellt.

Angeklagter zu schmächtig?

Der Verteidiger sagte, die Indizien reichten nicht: Er plädierte auf Freispruch. Zunächst hatte er unter anderem noch vor Gericht beantragt, seinen Mandanten begutachten zu lassen. Dieser schmächtige Mann könne nämlich keinesfalls einen 40-Kilo-Gullydeckel heben. Den Antrag lehnten die Richter ab. In ihrem Urteil mit drei Jahren Gefängnis und den zu zahlenden 24.000 Euro schlossen sie sich dem Plädoyer des Staatsanwalts an. Außerdem bleibt der 26-jährige weiterhin in Haft.

"Ich gehe davon aus, dass der Anwalt Rechtsmittel einlegen wird."



Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Nicht unwahrscheinlich ist, dass die Verteidigung Berufung einlegen wird. Dann müssten Richter am Landgericht in Frankenthal die Gullydeckel-Einbrüche neu verhandeln.