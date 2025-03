Am Amtsgericht Frankenthal muss sich am Dienstag ein 80-Jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung gegenüber seiner Ex-Freundin verantworten. Kein ungewöhnlicher Fall, erzählen Frauenhäuser. Häusliche Gewalt findet auch im Seniorenalter statt.

Die Staatsanwaltschaft in Frankenthal wirft dem 80-Jährigen vor, seine 72-jährige Lebensgefährtin im Juni letzten Jahres nach einer Autofahrt mehrfach geschlagen, getreten und beleidigt zu haben. Nach dem Vorfall kam die betroffene Frau in einem Frauenhaus unter.

Ein 80-Jähriger, der seine Partnerin schlägt? Ein Fall, der ungewöhnlich klingt, aber nicht ungewöhnlich ist. Wie die Frauenhäuser in Ludwigshafen und Frankenthal berichten, sei Gewalt in der Partnerschaft auch im hohen Alter keine Seltenheit.

Hochzeitstag zum ersten Mal ohne Gewalt

Frédérique Buisson-Koch vom Frauenhaus Frankenthal erzählt, dass immer mal wieder Frauen über 60 bei ihnen Hilfe suchten. Die älteste sei 80 gewesen. Besonders in Erinnerung blieb ihr eine 77-Jahre alte Frauenhausbewohnerin.

An dem Datum, an dem sie eigentlich ihre Goldene Hochzeit gefeiert hätte, war sie im Frauenhaus untergebracht. Sie erzählte, es sei der schönste Hochzeitstag, den sie je erlebte. Der erste, an dem sie nicht geschlagen werde, so Frédérique Buisson-Koch. Eine Aussage, die unter die Haut gehe, so die Vorsitzende.

Die Frauenberatungsstelle des Vereins "Frauen für Frauen" in der Wormser Straße in Frankenthal SWR

Gewalt in der Partnerschaft: Scham, sich zu melden

Auch das Frauenhaus in Ludwigshafen weist darauf hin, dass häusliche Gewalt bei Senioren keine Seltenheit ist. Das Thema sei aber noch einmal mehr mit Scham besetzt als bei Frauen in jüngeren Jahren, so Conny Bauditz, Sozialpädagogin im Frauenhaus Ludwigshafen.

Manche bräuchten 40, 50 Jahre, um sich gegen die Gewalt in der Beziehung zu wehren. Das sei sicherlich auch eine Generationenfrage. Frauen aus der damaligen Zeit hätte ganz andere Rollenbilder kennengelernt als Frauen heutzutage.

Weißer Ring: Frauen, die über 50 Jahre Gewalt in der Beziehung erleben

Auch Joachim Bossek vom Weißen Ring Rheinpfalz kennt solche Tendenzen in dem Alter: "Die Frauen nehmen das hin, haben Gewalt jahrelang erduldet und trauen sich nicht, sich Hilfe zu holen", so Bossek.

Er selbst habe schon mit Frauen gesprochen, die bereits seit mehr als 50 Jahren täglich Gewalt in der Ehe erlebten und am Ende der Gespräche mit dem Weißen Ring trotzdem nicht bereit waren aus der Ehe auszusteigen.

Gewalt in der Partnerschaft durch Demenzerkrankung

Manche Seniorinnen erleben Gewalt erst später in ihrer Beziehung, wie Conny Bauditz vom Frauenhaus Ludwigshafen berichtet: Wenn der Partner beispielsweise gesundheitliche Probleme hat, wie eine Demenzerkrankung, und dann plötzlich aggressiv wird. Auch solche Frauen haben sich bereits ans Frauenhaus in Ludwigshafen gewandt.

Die Frauenhäuser Ludwigshafen und Frankenthal und der Weiße Ring sind sich einig: Gewalt in der Partnerschaft kann in jedem Alter vorkommen. Wichtig sei es, diese nicht zu akzeptieren und sich Hilfe zu suchen. Dabei sei es egal, ob die Gewalt vom Partner körperlich oder "nur" psychisch ausgeübt wird.

"Vielen Frauen ist es auch gar nicht klar, dass sie unter häuslicher Gewalt leiden. Sie denken, nur weil der Partner nicht schlägt, sei es noch im Rahmen", so Conny Bauditz vom Frauenhaus Ludwigshafen. Solche Erfahrungen können dann mit den Beratungsstellen besprochen werden, um Frauen Mut zu machen, sich aus gewaltvollen Beziehungen zu lösen.

Pfalz: 3.700 Opfer häuslicher Gewalt

Im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wurden 2023 mehr als 3.700 Opfer von häuslicher Gewalt registriert – etwa 2.600 waren Frauen. Das sind etwa sieben weibliche Opfer pro Tag in der Vorder- und Südpfalz.