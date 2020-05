Nach einem Hackerangriff auf die Technischen Werke Ludwigshafen haben Unbekannte das Unternehmen erpresst und Lösegeld in Millionenhöhe gefordert. Bei der Attacke wurden demnach mehr als 500 Gigabyte Kundendaten geklaut.

Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) hätten die Forderung, Lösegeld zu zahlen, jedoch abgelehnt, teilte der kommunale Versorger (u.a. für Wasser und Strom) am Mittwoch in Ludwigshafen mit. Danach hätten die Täter die erbeuteten Kundendaten im Darknet veröffentlicht. Parallel schrieben die unbekannten Täter demnach TWL-Kunden per E-Mail an, um weiteren Druck auszuüben.

Das Unternehmen habe das Dezernat "Cybercrime", angesiedelt beim Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) eingeschaltet.

Hackerangriff begann mit infizierter E-Mail-Anlage

TWL hatte den Hackerangriff, der wohl Mitte Februar mit einer infizierten E-Mail-Anlage begann, Anfang Mai öffentlich gemacht - jedoch ohne Details. Jetzt teilte das Unternehmen mit, dass bei der am 20. April entdeckten Attacke einer "unbekannten, aber offenbar hochprofessionellen" Gruppe mehr als 500 Gigabyte Kundendaten sowie Mitarbeiter- und Geschäftsdaten gestohlen wurden.

Die TWL bat die Kunden Anfang Mai, ihre Bankkonten zu überprüfen und bei Unregelmäßigkeiten sofort ihre Bank zu verständigen. Außerdem sollten die Passwörter für das Kundenportal der TWL geändert werden.

Wohl alle TWL-Kunden betroffen

"Das Unternehmen geht derzeit davon aus, dass alle seine Kunden und Geschäftspartner betroffen sind", teilte TWL mit. Es bestehe die Gefahr, dass die erbeuteten Daten für weitere Straftaten genutzt werden könnten - etwa Identitätsdiebstahl und Phishing (Datenklau).