Gutscheine sollen mehr Kunden in die Innenstadt von Neustadt locken

Ab dem verkaufsoffenen Sonntag, dem 7. Mai, werden für die Innenstadt von Neustadt besondere Gutscheine zum Verschenken angeboten. Das Besondere: Sie gelten für bislang rund 40 Unternehmen.

Bei dem Gutscheinsystem sind nicht nur Einkaufsgeschäfte dabei, sondern der Gutschein kann auch in Reisebüros, Gärtnereien, Sportstudios, Weingütern und Restaurants eingelöst werden. Das Ziel hinter diesem "KeepLocal"-Gutschein: Mehr Kunden sollen ihr Geld direkt in Neustadt ausgeben, statt auf Online-Plattformen oder in anderen Städten.

OB sicher, dass Stadtgutscheine angenommen werden

Nach Angaben einer Stadtsprecherin können die Gutscheine online gekauft und dann bei den rund 40 Geschäften und Institutionen in Neustadt eingelöst werden. In den kommenden Wochen und Monaten könnte die Zahl der teilnehmenden Geschäfte auf mehr als 100 steigen, so Oberbürgermeister Marc Weigel. Er sei optimistisch, dass die Stadtgutscheine gut angenommen werden. Bisher stehe der Einzelhandel in Neustadt zwar gut da. Eine lebendige Innenstadt könne aber nur erhalten bleiben, wenn nicht alles Geld ins Internet fließe, sondern in der Stadt bleibe.

Gutscheine werden verlost

Beim verkaufsoffenen Sonntag will die Stadt für das Gutscheinprogramm werben. Dabei werden Gutscheine im Wert von 1.000 Euro verlost. Die Gutschein-Aktion gibt es bereits in anderen Städten wie Mainz oder Kaiserslautern. Die Unternehmen in Neustadt seien gezielt vom Neustadter Einzelhandelsverein angesprochen worden. Jedes Unternehmen könne kostenfrei Partner werden und auch selbst Gutscheine verkaufen.