Einbrüche mit Gullydeckeln: Die Polizei hat in Speyer einen Mann geschnappt, der auf ungewöhnliche Art in mehrere Handy-Läden eingebrochen sein soll: Die Schaufenster wurden mit Gullydeckeln eingeworfen.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Armin Weigel

Wie die Polizei mitteilte, hat der Tatverdächtige auch am Dienstag in Frankenthal mit einem Gullideckel die Schaufensterscheibe eines Mobiltelefon-Ladens eingeworfen. Gestohlen habe er jedoch nichts. Am Mittwoch habe er in Bad Dürkheim die Schaufensterscheibe eines weiteren Ladens zerstört und acht Handys gestohlen.

Polizei: 50.000 Euro Schaden bei Einbruchserie

Außerdem soll der Mann seit Februar zehn weitere Einbrüche unter anderem in Speyer, Grünstadt und Landau begangen haben. Bei allen sei er ähnlich vorgegangen. Insgesamt ist laut Polizei ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden.

Gegen den Mann wurde ein Haftbefehl erlassen, er sitzt in Untersuchungshaft.