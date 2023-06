In einem Industriegebiet in Wörth (Kreis Germersheim) ist am Dienstagabend ein Güterzug entgleist. Dabei wurde der Tank der Diesellok beschädigt. Die Feuerwehr Wörth war im Einsatz.

Die Feuerwehr Wörth pumpte nach eigenen Angaben aus dem Tank der entgleisten Lokomotive etwa 700 Liter Diesel ab. Inzwischen ist die Lok geborgen und wieder fahrbereit. Wie viel Betriebsstoff ausgelaufen ist, sei unklar, teilte ein Sprecher dem SWR mit. +++Einsatz+++ 📟 20.06.23 21:20 Uhr Auslaufende Betriebsstoffe >50 Liter Zusammen mit der Feuerwehr Maximiliansau und...Posted by Feuerwehr Wörth am Rhein on Wednesday, June 21, 2023 Deutsche Bahn nicht für entgleisten Zug nicht zuständig Der Güterzug war am Dienstagabend auf einem Privatgelände - wohl bei Rangierarbeiten - entgleist, sagte eine Sprecher der Deutschen Bahn (DB). "Damit sind wir bei der Bergung raus." Nach SWR-Informationen handelt sich um das Gelände der Papierfabrik Palm im Industriegebiet "Am Oberwald". Öffentlicher Zugverkehr nicht betroffen Der Unfall hatte nach Angaben der DB keine Auswirkungen auf den Zugverkehr. Wie es mit der Bergung weitergeht und ob die Firma möglicherweise Erdreich entsorgen muss, weil Diesel ausgelaufen ist - dazu liegen dem SWR bisher keine Informationen vor.