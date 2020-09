Ein Schüler der IGS Grünstadt ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mitgeteilt. Der Schüler befinde sich in häuslicher Quarantäne. Auch Mitschüler, Lehrer und andere Personen, die engen Kontakt mit dem Schüler hatten, seien vorsorglich in Quarantäne. Am Montag können sie sich beim Gesundheitsamt in Neustadt auf das Virus testen lassen. Für alle übrigen Schülerinnen und Schüler der IGS Grünstadt laufe der Unterricht regulär weiter.