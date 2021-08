per Mail teilen

Nach dem Hackerangriff auf die digitale Datenbank eines Verpackungsetikettenherstellers in Grünstadt läuft die Produktion mindestens bis Ende der Woche nur eingeschränkt. Die Firmengeschäftsführerin rechnet mit Kosten von bis zu 1 Million Euro. Unbekannte Hacker hatten einen US-amerikanischen IT-Dienstleister Ende letzter Woche mit Schadsoftware angegriffen. Auf dessen Servern liegt auch die digitale Datenbank des Grünstadter Verpackungsherstellers. Die Firmengeschäftsführerin rechnet damit, dass IT-Experten die Datenbank wahrscheinlich noch in dieser Woche wiederherstellen können. Durch den Hackerangriff gebe es derzeit zwar keine vollständigen Inventarlisten für die Lagerhalle. Die Produktion könne aber weiterlaufen, da viele der Aufträge auf Papier ausgedruckt vorlägen. Einige Aufträge würden von anderen Verpackungsfirmen übernommen werden. Der Verpackungsetikettenhersteller in Grünstadt rechnet damit, dass die Produkte rechtzeitig geliefert werden können.