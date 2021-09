LKW fängt während der Fahrt an zu brennen

per Mail teilen

Ein brennender LKW hat am Montagnachmittag auf der A 6 bei Grünstadt erheblich den Verkehr behindert. Nach Angaben der Polizei hatte der Lastwagen aus noch ungeklärter Ursache während der Fahrt angefangen zu brennen. Der Fahrer konnte den LKW im Bereich der Autobahnabfahrt Grünstadt abstellen und sich zusammen mit zwei Mitfahrern unverletzt in Sicherheit bringen. Gemeinsam mit weiteren Verkehrsteilnehmern versuchten sie vergeblich, den LKW zu löschen. Er brannte vollständig aus. Die Anschlussstelle Grünstadt in Fahrtrichtung Kaiserslautern war eineinhalb Stunden lang gesperrt.