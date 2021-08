Am Montagabend wurde ein Mann in einem Wohnhaus in Grünstadt (Landkreis Bad Dürkheim) mit einem Messer gefährlich am Bauch verletzt. Nach Angaben der Polizei soll eine vierköpfige Tätergruppe dafür verantwortlich sein. Sie waren nach der Tat geflohen. Die Polizei fahndet nach ihnen und ermittelt Hintergründe zur Tat. Das 48 Jahre alte Opfer wurde in einem Krankenhaus notoperiert. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal stuft die Tat als gefährliche Körperverletzung ein.