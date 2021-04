per Mail teilen

Bei den Grünen ist die Freude Groß – Annalena Baerbock, erste Grüne Kanzlerkandidatin und vielleicht sogar Merkel-Nachfolgerin? Frankziska Brandtner, ist seit 2013 für Heidelberg im Bundestag, kennt Baerbock persönlich und ist begeistert.

Franziska Brandtner findet, dass Baerbock auch ohne Regierungserfahrung alles mitbringt, was es braucht.

Dabei muss völlig klar sein: Anna-Lena Baerbock, die Kür einer Kanzlerkandidatin– das ist eine Kampfansage. Denn die Grünen wollen regieren, wollen führen. Das sagt auch Uli Sckerl aus Weinheim – er sitzt seit 2006 für die Grünen im Baden-Württembergischen Landtag

Gerade mit Blick auf das Ringen in der CDU lief die Ernennung bei den Grünen sehr leise ab: Die Vorsitzenden Baerbock und Habeck sollten untereinander klären, wer kandidieren will. Großen Streit in der Öffentlickeit gab es dabei nicht. Für Dirk Grunert, Bildungsbürgermeister der Stadt Mannheim, ein gutes Zeichen:

Die Grünen sind ja bekannt als wahlfreudige Partei – dass die Vorsitzenden die Kandidatur unter sich ausgemacht haben, stört Grunert aber nicht. Denn: Das letzte Wort hat trotzdem die Partei.

