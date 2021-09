Grüne: Stadt soll Modellkommune für Tempo 30 werden

Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen in Landau fordert für Fahrzeuge in der Stadt ein generelles Tempolimit von 30 Stundenkilometern. Die Grünen beantragen daher nach eigenen Angaben am Dienstag im Stadtrat, dass sich Landau als Modellstadt für Tempo 30 bewirbt. Das heißt: 50 Stundenkilometer wären dann nur mit Ausnahme auf bestimmten Straßen oder Strecken erlaubt. Nach Angaben der Grünen-Fraktion bedeute ein Tempolimit von 30 km/h in der Stadt mehr Sicherheit im Straßenverkehr und weniger Lärm.