Historisches Museum in Speyer: Der "Grüffelo" kommt zurück

Im Historischen Museum in Speyer startet am Sonntag zum zweiten Mal die "Grüffelo"-Ausstellung rund um die beliebte Kinderbuchfigur. Beim ersten Mal musste sie wegen Corona abgebrochen werden.

Im zweiten Anlauf soll nun alles gut werden, heißt es im Historischen Museum in der Pfalz in Speyer. In der Ausstellung "Der Grüffelo kommt zurück" können die Museumsgäste ab Sonntag die Bilderbuchgeschichte nacherleben. Unter anderem treffen sie das Grüffelo-Monster mit der giftigen Warze, die schlaue Maus und die anderen Tiere aus dem Wald.

Ausstellung in Speyer: Kochen mit dem Grüffelo

Das Museum bietet in der Ausstellung Mitmach-Stationen an: Kleine Besucherinnen und Besucher können sich zum Beispiel mit Tiermasken verkleiden und in einer Grüffelo-Küche kochen.

Zu Kreativität und Interaktion laden zahlreiche Mitmachstationen in der Ausstellung ein. Historisches Museum der Pfalz/Carolin Breckle

Grüffelo-Ausstellung geht bis zum 18. Juni 2023

Im Rahmenprogramm der Ausstellung gibt es rund um das Bilderbuch weitere Veranstaltungen. Informationen dazu gibt es auf der Internetseite des Speyerer Museums. Die Ausstellung dauert bis zum 18. Juni 2023.

Beim ersten Mal musste die Grüffelo-Ausstellung erst wegen der verschärften Corona-Maßnahmen geschlossen bleiben. Schließlich wurde sie vorzeitig beendet.