Fackeltätigkeit und Großübung bei der BASF

Bei der BASF können heute und in den kommenden Tagen im Werksteil Nord in Ludwigshafen Hochfackeln brennen. Deren Lichtschein ist vor allem nachts gegebenenfalls weithin sichtbar. Auch Lärmbelästigung im unmittelbaren Umfeld sei möglich, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Demnach werden Arbeiten an verschiedenen Anlagen vorgenommen. Am Standort Ludwigshafen übten außerdem Feuerwehr, Rettungsdienst, Umweltüberwachung und der werkseigene Sicherheitsdienst die Abläufe bei einem Großschadensereignis. Die Großübung dauerte bis 14:00 Uhr.