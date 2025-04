Katastrophe statt Kopfsprung: Am Samstag gibt es im Aquabella-Bad in Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) eine Großübung, mit mehr als 100 Einsatzkräften, aber auch vielen Statisten.



Das Kreisbad Aquabella probt den Ernstfall. Rund 100 Einsatzkräfte werden am Samstag im Schwimmbad sein: die Feuerwehren aus Mutterstadt und Limburgerhof, dazu Rettungsdienste, wie die Wasserrettung, aber auch der Gefahrstoffzug des Rhein-Pfalz-Kreises.

Bad in Mutterstadt: Szenario wird nicht verraten

Welches Szenario geprobt werden soll, verrät die Kreisverwaltung nicht. Die Einsatzkräfte sollen sich nicht schon auf die Situation vorbereiten können. Bei der Katastrophenübung machen nicht nur Rettungsprofis mit, sondern auch knapp 50 Statisten. Sie spielen die Badegäste und werden vermeintlich verletzt.

Katastrophenübung in Speyer: Statisten gesucht

Die Stadt Speyer plant demnächst eine noch viel größere Katastrophenübung auf dem Festgelände in der City. Von den Erkenntnissen aus der Übung sollen dann Kommunen in ganz Deutschland profitieren. Für das Notfall-Szenario am 8. April werden 1.000 Statisten gebraucht. So kann man mitmachen: