In Frankenthal hat am Samstag eine Großschadensübung stattgefunden. Dabei wurde laut Polizei eine Massenkarambolage in der Stadt simuliert. Mit dabei waren Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr sowie vom Rettungsdienst und Technischen Hilfswerk. Hinzu kamen Gäste und Statisten, die z. B. Verletzte darstellten. Die letzte Großschadensübung hatte im Oktober 2019 in Ludwigshafen stattgefunden.