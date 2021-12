per Mail teilen

Im südpfälzischen Großfischlingen ist am Donnerstagmorgen um Mitternacht ein Mann randalierend durch den Ort gezogen. Ein Anwohner meldete der Polizei, in seiner Straße würde der Mann an geparkten Autos gegen die Außenspiegel treten. Als die Polizei wenig später eintraf, war der Mann verschwunden. Die Beamten stellten fest, dass 14 Autos betroffen waren.