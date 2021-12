Impfzentren in der Pfalz: 1.000 Impfungen pro Tag

Die Ende November wiedereröffneten Impfzentren in Wörth und Neustadt melden einen regelrechten "Impfboom“. In Wörth wurden bereits 7.000 Bürger geimpft, in Neustadt 6.000.

Die Impfzeiten sollen deshalb verlängert werden. Dazu wird zusätzliches Personal benötigt, das aber nicht leicht zu finden ist. Schnell einen Termin bekommen Gudrun Zickermann aus Deidesheim ist begeistert. Nur 20 Minuten, nachdem sie im Internet einen Termin im Impfzentrum Neustadt gebucht hatte, kam schon die Zusage. Und auch beim Impfen selbst läuft alles reibungslos. "Das funktioniert sehr gut. Alles ist hervorragend organisiert, auch bei meinen ersten beiden Impfungen“, berichtet die Deidesheimerin. "Man muss auch mal was Positives sagen und nicht immer nur meckern.“ Schlange vor dem Impfzentrum Neustadt SWR Martin Gärtner In der Tat: Die Warteschlange vor dem ehemaligen Telekom-Gebäude in Neustadt ist kurz. Nur acht Impfwillige stehen dort und werden kurz darauf von freundlichem Security-Personal hereingebeten und auf die drei sogenannten Impfstraßen verteilt. Ärger über verfallene Impftermine „In den ersten zwei Tagen nach Wiedereröffnung war die Stimmung etwas angespannt“, berichtet Impfkoordinatorin Iris Kobel. Wegen des wachsenden Impfdrucks seien einige Bürger wohl nicht ganz freiwillig gekommen. "Mittlerweile sind die Leute aber wohlgestimmt, weil sie einen Termin bekommen haben.“ Iris Kobel ärgert sich allerdings sehr über Bürger, die ihren Impftermin verfallen lassen. Vergangenen Montag kamen 140 Angemeldete nicht, hatten aber auch nicht abgesagt. "Das ist sehr ärgerlich für diejenigen, die gerne einen Termin hätten, aber blockiert sind“, so Kobel. Erst-Impfungen werden kaum gebucht In den beiden Impfzentren werden ganz überwiegend Termine für die dritte, also die sogenannten Booster-Impfung gebucht. Der Anteil an Erstimpfungen ist gering. In Neustadt beträgt er rund sieben Prozent, in Wörth knapp 13 Prozent. Der Landrat des Kreises Germersheim, Fritz Brechtel, rechnet damit, dass der Impfboom anhalten wird. "Vielen Menschen ist während der vierten Corona-Welle die Gefahr bewusst geworden, sich anzustecken und auch schwer zu erkranken.“ Neustadt will in zwei Schichten impfen In Neustadt soll deshalb ab 20. Dezember in zwei Schichten geimpft werden, von morgens 7:30 Uhr bis abends um 22 Uhr. Dafür sucht Impfkoordinatorin Iris Kobel noch händeringend Personal. "Wir haben Gottseidank schon einige Bewerbungen erhalten und auch Mitarbeiter aus der Stadtverwaltung konnten aktiviert werden, hier auszuhelfen.“ Um zwei Schichten besetzen zu können, braucht Kobel jeden Tag insgesamt rund 100 Mitarbeiter. Und es kommen jetzt auch die Kinder dran: In Neustadt sind am 22. und 23. Dezember Sonderaktionen für Kinder ab 5 Jahren geplant. Sie können sich gemeinsam mit ihren Eltern impfen lassen. Die Nachfrage ist gigantisch. Auf der Warteliste stehen bereits 1.200 Personen. Deshalb wird für den 14. und 15. Januar eine zweite Sonderaktion vorbereitet. Terminvergabe zentral Die Vergabe der Termine erfolgt in den Impfzentrum übers Land. Dafür anmelden kann man sich hier. Ansonsten besteht weiterhin die Möglichkeit, sich beim Hausarzt oder bei einem Landesimpfbus zu impfen.