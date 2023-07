Badepark Wörth: Feuerwehr gibt nach Gasalarm Entwarnung

Der Großeinsatz der Feuerwehr im Badepark Wörth (Kreis Germersheim) ist abgeschlossen. Am Mittwochmorgen war in dem Freibad Chlorgas ausgetreten.

Wie die Polizei in Wörth dem SWR sagte, betraten die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Vormittag in Schutzanzügen den Lagerraum im Badepark Wörth, in dem das Chlorgas ausgetreten war. In dem Raum lagerten mehrere Tonnen mit Chlorgas.

Badepark Wörth: Undichte Tonne verursachte Gasaustritt

Die Einsatzkräfte stellten eine undichte Tonne fest, aus der das Chlorgas entwich. Sie dichteten den Behälter provisorisch ab, berichtete der Polizeisprecher. Eine Fachfirma soll die Tonne nun entsorgen.

Die Feuerwehr war am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr zum Badepark Wörth gerufen worden, weil Chlorgas im Badepark austrete. Auch der Gefahrstoffzug des Landkreises Germersheim rückte aus.

Badepark Wörth geräumt - Keine Gefahr für Bevölkerung

Der Bademeister in Wörth hatte vorbildlich reagiert und das Schwimmbad bereits geräumt, berichten die Einsatzkräfte. Da Chlorgas giftig ist und vor allem die Atemwege schwer schädigen kann, musste die Feuerwehr hohe Sicherheitsvorkehrungen treffen. Die Umgebung wurde mit Messgeräten überwacht. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr.

Verkehrsumleitung wieder aufgehoben

Die großräumige Verkehrsumleitung wurde am Mittag wieder aufgehoben. Das Schwimmbad bleibt heute geschlossen. Insgesamt waren 60 Feuerwehrleute mit 16 Fahrzeugen im Einsatz, außerdem Rettungsdienst und Polizei.