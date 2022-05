In einer ehemaligen Papierfabrik in Neustadt an der Weinstraße ist am Abend ein Großbrand ausgebrochen. Die B39 durchs Lambrechter Tal war deshalb zeitweise gesperrt.

Die Nachlöscharbeiten dauern weiter an, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Das Dach der ehemaligen Papierfabrik Hoffmann & Engelmann sei teilweise einsturzgefährdet. Es sei erheblicher Sachschaden entstanden. Das Feuer war gegen 20:30 Uhr ausgebrochen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Laut Feuerwehr Neustadt an der Weinstraße hat sich nach bisherigem Kenntnisstand niemand ernstere Verletzungen zugezogen. Ein benachbartes Veranstaltungszentrum mit Gastronomie sei rechtzeitig geräumt worden. Rauch im Stadtgebiet Dicke Rauchschwaden zogen durch das Stadtgebiet von Neustadt. Nach Angaben der Einsatzleitung waren Messwagen unterwegs und stellten keine besonders gesundheitsschädlichen Rauchgase fest. Die Menschen wurden trotzdem aufgefordert Fenster und Türen zu schließen. Die Sperrung der Bundesstraße 39 durchs Lambrechter Tal wurde nach Angaben der Feuerwehr inzwischen aufgehoben.

