Auf der Mülldeponie in Heßheim bei Frankenthal ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nach Polizeiangaben hatte es sich zwischenzeitlich zu einem Großbrand ausgeweitet. Für die Nachlöscharbeiten muss jetzt wohl die Halle eingerissen werden.

Am Donnerstagnachmittag gab es im Rathaus von Heßheim (Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim) eine Pressekonferenz. Dort wurde der aktuelle Stand der Brandbekämpfung und Ermittlung bekannt gegeben. Michael Reith (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, dankte dort den 85 Einsatzkräften der Feuerwehr. Kein einziger sei bei dem Einsatz verletzt worden.

Verbandsbürgermeister Reith spricht bei Pressekonferenz SWR

Laut Polizei war Donnerstagmorgen eine Lager- und Sortierhalle für Wertstoffabfälle in Brand geraten. Dort wird Gewerbemüll und Sperrmüll gelagert und sortiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Halle bereits in Flammen und war teilweise eingestürzt. Mittlerweile hat die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Die Löscharbeiten werden aber den Angaben zufolge voraussichtlich bis zum Abend dauern.

Der Brand inmitten des Müllgeländes SWR

Radlader angefordert für Bekämpfung der Glutnester

Wie Bürgermeister Michael Reith mitteilte, wurde ein Radlader des Technischen Hilfswerks (THW) angefordert, um an Glutnester im hinteren Teil der Halle heranzukommen. Am Vormittag teilte die Feuerwehr mit, dass keine erhöhte Schadstoffkonzentration in der Luft festgestellt worden sei. In der Halle lagerten demnach keine gefährlichen Abfälle. Brandgeruch könne aber weiterhin wahrgenommen werden.

Schulen konnten wegen Großbrand in Heßheim nicht lüften

Die Bevölkerung war aufgrund starker Rauchentwicklung zunächst aufgerufen worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Grundschule in Beindersheim (Rhein-Pfalz-Kreis) hatte nach Informationen des SWR die Eltern am Morgen gebeten, die Kinder abzuholen. Da die Fenster nicht geöffnet werden sollen, sei die vorgeschriebene Lüftung nicht möglich. "Wir können auch nicht in den Pausenhof", hieß es in einer Nachricht an die Eltern. Auch die Grundschule in Heßheim hatte gleich am Morgen die Eltern informiert, weshalb ein Großteil der knapp 100 Schüler direkt zuhause blieb.

THW-Experte soll wegen Einsturzgefahr Statik der Halle unter die Lupe nehmen

Laut Feuerwehr soll sobald wie möglich ein Experte des Technischen Hilfswerks Lagerhalle und Statik begutachten, da vermutlich Einsturzgefahr bestehe. Wann Brand-Ermittler der Kriminalpolizei den Brandort betreten können, steht einem Polizeisprecher zufolge noch nicht fest. Auch zur Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. Laut Verbandsbürgermeister Reith soll das Material der Überwachungskameras aus der Halle ausgewertet werden. Ein Abfallwirtschafts-Experte ist laut der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd vor Ort.

Kritik der Schutzgemeinschaft Heßheim wegen erneutem Zwischenfall

Schon vor fünf Monaten hatte es auf dem Gelände der Mülldeponie in Heßheim gebrannt - an genau der gleichen Halle. Das hat die Aufsichtsbehörde bestätigt. Diesen Umstand kritisierte vor allem die Schutzgemeinschaft Heßheim, die Bürgerinitiative gegen die Mülldeponie. Sprecher Michael Hieronimus forderte Konsequenzen nach den beiden Brände und dem tödlichen Unfall, der sich nebenan auf der Sondermüll-Deponie vor zwei Jahren ereignet hat.

Damals, im August 2018, waren auf der Sondermülldeponie zwei Mitarbeiter der Firma Süd Müll ums Leben gekommen, als sie eine Flüssigkeit in einen falsch beschrifteten Container füllten und damit eine tödliche, chemische Reaktion auslösten.