Soll die Klinik in Annweiler geschlossen werden? Der Kreistag sagt "Ja!"

Zu teuer, zu wenig Patienten: Der Landauer Stadtrat stimmt Dienstag über die Schließung der Klinik in Annweiler ab. Der Kreistag Südliche Weinstraße hat sich bereits entschieden.

Angekündigt war es schon lange, nun stimmen auch die Gremien nach und nach zu: Die Klinik in Annweiler soll geschlossen werden. Zu teuer, zu wenig Patienten, so lautete die Argumentation im Frühjahr, als das Aus verkündet wurde. Der Kreistag hat bereits zugestimmt, am Dienstag geht das Thema in Landau vor den Stadtrat. Die Schließung sei nötig, um einer Insolvenz zuvorzukommen, sagen der Kreis Südliche Weinstraße, die Stadt Landau und die Leitung des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße übereinstimmend. Angepeilt ist der 30. September dieses Jahres.

Mitarbeiter sollen woanders unterkommen

Mehr als die Hälfte der wegfallenden 73 Betten in Annweiler sollen auf den etwa 20 Kilometer entfernten Standort des kommunalen Klinikums Landau-Südliche Weinstraße in Bad Bergzabern und auf das etwa 14 Kilometer entfernte Landauer Krankenhaus verlagert werden.

Die 87 Beschäftigten aus Annweiler sollen ebenfalls an beiden Standorte weiterarbeiten. Das Klinikgebäude in Annweiler wollen die kommunalen Betreiber Investoren zum Kauf anbieten, um dort Ärzte und Physiotherapeuten anzusiedeln. Das letzte Wort bei der Klinikschließung inklusive Verkauf hat der Aufsichtsrat des Klinikums am Mittwoch.