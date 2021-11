Graupapagei aus Landauer Zoo gestohlen

Unbekannte haben am Sonntag aus einer Voliere im Landauer Zoo einen Graupapagei geklaut. Nach Angaben der Zoo-Leitung handelt es sich um ein besonders zahmes Tier.

Zoo Landau

Der Diebstahl wurde am Sonntagnachmittag entdeckt. Nach Angaben des Zoos bemerkte eine Tierpflegerin, dass der Riegel an der Tür zur Voliere für die Kongo-Graupapgeien aufgebrochen war. Bei der anschließenden Zählung der Papageien sei klar geworden, dass ein Weibchen fehlte. Daraufhin habe der Zoo sofort die Polizei eingeschaltet, die vor Ort Spuren sicherte.

Gestohlener Papagei ist besonders zahmes Tier

Das gestohlene Weibchen lebte zusammen mit Artgenossen in der so genannten Resozialisierungsvoliere des Landauer Zoos. Dort kommen Graupapageien unter, die beispielsweise wegen schlechter Haltungsbedingungen beschlagnahmt oder von Privatpersonen abgegeben wurden. Das geklaute Papageien-Weibchen sei ein besonders aufmerksames und zahmes Exemplar, "was dem gewissenlosen Dieb in die Hände gespielt haben dürfte", so Zoodirektor Jens-Ove Heckel.

Landauer Zoochef entsetzt

Er und sein Team seien über die Tat entsetzt. Vor allem, weil der Graupapagei zuvor von einer Privatperson nicht artgerecht gehalten worden war. Das Tier sei seinem Schicksal durch die Abgabe in die großzügige Gemeinschaftsvoliere des Landauer Zoos entgangen. Nun sei es ungewiss, was er erleiden müsse.

Zoo: Dreiste und völlig unakzeptable Tat

Der Zoo hat die Bevölkerung, aber auch andere Zoos und Kollegen aus dem Artenschutzbereich um Hinweise auf den oder die Täter gebeten. Zur Information über diese "dreiste und völlig unakzeptable Tat" sollten verschiedene Kanäle genutzt werden.

Mikrochip kennzeichnet geklauten Vogel

Das Papageien-Weibchen ist mit einem Mikrochip versehen und kann damit identifiziert werden, wenn es beispielsweise illegal zum Verkauf angeboten wird. Laut Zoo gehören Kongo-Graupapageien zu den streng geschützten Tierarten. Besitz und Weitergabe sind nur mit den entsprechenden Herkunftsnachweisen legal und möglich.