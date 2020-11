Offenbach an der Queich bereitet sich auf die Sprengung einer Fliegergranate aus dem Zweiten Weltkrieg vor. Etwa 1700 Menschen müssen den Bereich am Dienstag zwischen 12 und 14 Uhr verlassen. Die Granate sei bei Arbeiten auf einem Privatgrundstück gefunden worden, sagte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde. In der Nähe seien unter anderem eine Tankstelle und ein Supermarkt. Für Fragen hat die Gemeinde Infotelefon besetzt. Es ist bereits der zweite Granatenfund in der Südpfalz innerhalb weniger Tage. Auch in Bellheim soll am Dienstag eine Granate gesprengt werden.