Ein bundesweit tätiger Verein will im März damit beginnen, die Grabsteine auf dem Ludwigshafener Hauptfriedhof zu fotografieren. Damit will der Verein einen Beitrag zur Familien-Geschichtsforschung leisten. Die Bilder werden in eine Datenbank gestellt, die weltweit kostenlos im Internet abgerufen werden kann. Hier sind nach Angaben der Stadt Ludwigshafen bereits mehr als 6.700 Friedhöfe dokumentiert. Ein Vereinsmitglied aus Ludwigshafen werde die Bilder machen und Namen sowie Geburts- und Sterbedaten notieren. Die Grabsteine auf den Friedhöfen in den Stadtteilen Ruchheim und Friesenheim habe er bereits dokumentiert. Das öffentliche Grabstein-Projekt sei 2007 gegründet worden, um das Andenken an die Verstorbenen zu archivieren und Familienforschung zu betreiben. Grabsteine böten eine Fülle von Namen, Lebensdaten und Hinweise auf Schicksale.