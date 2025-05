per Mail teilen

Ein Mann sitzt in Untersuchungshaft. Er wird verdächtigt im großen Stil Grabschmuck auf Friedhöfen in der Pfalz abgesägt und gestohlen zu haben.

Im vergangenen Jahr wurde auf den Friedhöfen in Ludwigshafen, Schifferstadt, Mutterstadt und Dannstadt-Schauernheim im großen Stil Grabschmuck gestohlen. Jetzt sitzt ein Tatverdächtiger aus Rumänien in Bayern in Untersuchungshaft. Die Polizei dort wirft ihm besonders schweren Diebstahl vor.

Erheblicher Schaden an Gräbern in der Pfalz

Auch in der Pfalz wurde erheblicher Schaden angerichtet - insgesamt rund 600.000 Euro. Ob der tatverdächtige Rumäne allein oder als Teil einer Gruppe gehandelt hat, ist noch unklar. Es wurden teils große Metallfiguren von den Gräbern abgebrochen und abtransportiert. An einem der Tatorte in der Pfalz wurden Figuren zurückgelassen.

Wem gehören diese Gegenstände, die an einem Tatort in der Pfalz zurückgelassen wurden? Polizei Rheinpfalz

Laut einem Polizeisprecher wurden möglicherweise der oder die Täter gestört. Die Eigentümer der Gegenstände sollen sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt melden.

Auch Grabschmuck in anderen Bundesländern gestohlen?

Es ist außerdem unklar, ob die Tatorte in der Pfalz und in Bayern die einzigen waren, oder ob der Mann auch für Grabschmuck-Diebstahl in anderen Bundesländern verantwortlich ist.