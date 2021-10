per Mail teilen

Unbekannte haben in Ludwigshafen mehrere Grabplatten von den Urnenwänden auf dem Hauptfriedhof gestohlen. Seit Anfang des Jahres verzeichnet die Polizei Ludwigshafen schon mehr als 200 Diebstähle.

Die Bronzeplatten mit den Namen sind weg, nur eine Sandsteinplatte ist übrig. Dass Grabschmuck aus Bronze gestohlen wird, komme leider häufig vor. Nicht nur in Ludwigshafen, so die Polizei. Wahrscheinlich würden die Diebe das Kupfer aus den Platten verkaufen. Bronze besteht zu einem Großteil aus Kupfer. Mit diesem Edelmetall lässt sich Geld machen, wenn man es in größeren Mengen beschafft.

Urnengelände eingezäunt

Die Stadt hat das Urnengelände auf dem Hauptfriedhof mittlerweile eingezäunt, damit es nur noch über einen Eingang begehbar ist. Die Polizei patrouilliert bei ihrer Streife über den Friedhof, auch nachts gibt es Kontrollen. Zudem werden andere Ludwigshafener Friedhöfe bei der täglichen Streife mitbeobachtet.

Fehlende Grabplatten in Ludwigshafen: Die ungeschmückten Urnengräber sind deutlich zu erkennen. Die Bronzetafeln wurden gestohlen. SWR

Betroffene ratlos und traurig

Laut Friedhofsverwaltung der Stadt wurden in diesem Jahr schon 260 Urnenplatten gestohlen. Allein seit Anfang September gingen bei der Polizei 14 neue Anzeigen ein. Betroffene - wie zum Beispiel Bernhard Walter - denken bereits über Alternativen nach. In Zukunft müssten die Platten diebstahlsicher werden. Traurig macht ihn aber vor allem eins: Das die Totenruhe gestört ist. Gräber zu schänden, sagt Walter, sei sicher in keiner Kultur statthaft.