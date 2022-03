In der neuesten Ausgabe des Gourmetführers "Guide Michelin", wurde das Deidesheimer Restaurant "Schwarzer Hahn" mit einem ersten Stern ausgezeichnet. Damit gebe es landesweit 23 Ein-Sterne-Restaurants, acht davon in der Vorder- und Südpfalz. Den einzigen grünen Stern für Nachhaltigkeit in der Gastronomie hat in der Region das "Hofgut Ruppertsberg" verteidigt.