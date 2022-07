per Mail teilen

Bahnreisende müssen sich in zwei Wochen auf der Strecke zwischen Neustadt und Kaiserslautern auf langanhaltende Behinderungen einstellen. Die Bahn saniert diesen Streckenabschnitt über mehrere Wochen. Die Strecke ist vom 18. Juli bis 4. August an allen Tagen gesperrt. Vom 5. bis zum 29. August wird immer an den Wochendenden gesperrt - von Freitagabends 20.15 Uhr bis Montag früh 4.30 Uhr. Während der Streckensperrungen fahren zwischen Neustadt und Kaiserslautern Ersatzbusse.