Eis und Schnee sorgten am Mittwoch in der Pfalz für Knochenbrüche und Autounfälle

Allein rund um Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße) kam es zu Glatteisunfällen mit Schäden über 100.000 Euro. Die Kliniken in der Pfalz melden deutlich mehr Stürze mit Verletzten.

Immer noch ereignen sich in der Pfalz etliche Unfälle. Am Donnerstagmorgen kam auf einer Kreisstraße bei Worms laut Polizei ein 26-Jähriger bei Glätte von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug überschlug sich und landete auf dem Dach in einem Teich. Er konnte sich selbst unverletzt befreien. Auf der Landstraße zwischen Herxheim am Berg und Feinsheim (Kreis Bad Dürkheim) wurde am Mittwochabend eine Frau schwer verletzt. Sie war mit ihrem Auto in einen Graben gerutscht. Auf der A65 bei Insheim zum Beispiel ist ein Auto in die Leitplanke gerutscht.

Viele Unfälle auch am Mittwoch in der Pfalz

Bis zum frühen Mittwochnachmittag hatten sich laut Polizei in und rund um Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße) sechs Glatteisunfälle ereignet. Um kurz nach 7 Uhr war einem Autofahrer auf der A65 die Frontscheibe durch Regen vereist. Er konnte nichts mehr sehen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in die Leitplanke. Kurz vor 10 Uhr rutschte im Industriegebiet von Edenkoben ein Lkw-Fahrer mit dem hinteren Teil seines Sattelzugs beim Abbremsen quer über die Straße. Ein entgegenkommender Autofahrer konnte nicht mehr bremsen und prallte mit seinem Fahrzeug in den Lkw. An seinem Pkw entstand Totalschaden.

Der erste der zwei Unfälle in Venningen Polizei

Autofahrer rutschen auf glatten Straßen in geparkte Autos

Auch im südpfälzischen Venningen (Kreis Südliche Weinstraße war sehr glatt - dort gab es zwei zwei Unfälle. Ein Auto rutschte in ein geparktes Fahrzeug, ein anderes kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Zur gleichen Zeit um etwa 10 Uhr rutschte in Maikammer ein Autofahrer ebenfalls in ein geparktes Auto. Und auch in St. Martin kollidierte ein Autofahrer auf einem Parkplatz mit einem eingeparkten Fahrzeug. Alle beteiligten Autofahrer blieben unverletzt, allerdings entstand ein Gesamtschaden von mehr als 110.000 Euro.

Und Unfall Nummer zwei in Venningen Polizei

Mehr Patienten mit Knochenbrüchen in den Krankenhäusern

In die BG-Klinik in Ludwigshafen kamen am Mittwoch rund 50 Patienten mit Knochenbrüchen - darunter Sprunggelenksbrüche, Unterarmbrüche oder Schenkelhalsfrakturen. Das sind deutlich mehr Patienten, als an anderen Tagen. Laut Klinik sind es alles "klassische Knochenbrüche, wenn man stürzt." Patienten müssten Wartezeiten in Kauf nehmen, aber es werde alles je nach Priorität abgearbeitet. Die BG-Klinik war vorbereitet und hatte gleich eine größere Mannschaft einbestellt. Es war auch direkt an der Klinik spiegelglatt, wie SWR-Reporter Heiko Wirtz bei seinem Reportage-Einsatz selbst feststellen durfte.

Im Evangelischen Krankenhaus in Bad Dürkheim wurden seit dem Mittwochmorgen sechs Gestürzte behandelt. Aus den Kliniken in Speyer sind noch keine Glatteis-Knochenbrüche bekannt. Allerdings meldete das Hetzelstift in Neustadt sechs Stürze.